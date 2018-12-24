Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 388.696.756 Garanti Bankası 355.637.342 ASELSAN 327.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 388.696.756
Garanti Bankası 355.637.342
ASELSAN 327.042.830
Kardemir (D) 239.784.068
Türk Telekom 167.719.761
Halkbank 157.417.840
Işıklar Enerji Yapı Hol. 93.800.244
Akbank 90.817.811
Vakıflar Bankası 82.140.482
İş Bankası (C) 75.939.024
Koza Madencilik 71.786.682
Ereğli Demir Çelik 66.791.127
Koza Altın 65.350.932
Turkcell 62.674.552
Tüpraş 61.509.964
Petkim 53.469.974
ICBC Turkey Bank 42.399.708
Tekfen Holding 40.182.740
Yapı ve Kredi Bank. 34.522.640
Bim Mağazalar 33.651.866
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:51 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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