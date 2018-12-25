Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 288.558.048 Garanti Bankası 243.792.183 Halkbank 239.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|288.558.048
|Garanti Bankası
|243.792.183
|Halkbank
|239.043.935
|ASELSAN
|152.631.530
| Kardemir (D)
|110.785.424
| İş Bankası (C)
|56.162.912
|Türk Telekom
|50.257.069
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|43.140.270
|Vakıflar Bankası
|42.560.320
| Yapı ve Kredi Bank.
|40.822.154
| Koza Madencilik
|39.994.612
|Akbank
|39.821.977
|Ereğli Demir Çelik
|38.481.706
|Tüpraş
|34.102.009
| Tümosan Motor ve Traktör
|32.484.063
|Petkim
|27.105.936
|İpek Doğal Enerji
|22.569.325
|Koza Altın
|22.265.640
| Polisan Holding
|14.968.939
| İhlas Gayrimenkul
|14.385.095
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA
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