Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

31 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 232.649.586 ASELSAN 140.295.373 Garanti Bankası 136.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 232.649.586
ASELSAN 140.295.373
Garanti Bankası 136.594.333
Halkbank 119.118.148
Kardemir (D) 104.376.676
Flap Kongre Toplantı Hiz. 83.895.052
Işıklar Enerji Yapı Hol. 82.222.029
İş Bankası (C) 63.190.753
Koza Madencilik 51.268.597
Türk Telekom 40.094.064
Ereğli Demir Çelik 36.136.155
Sasa Polyester 34.339.251
Petkim 31.255.150
Koza Altın 31.083.382
Vakıflar Bankası 30.436.935
Akbank 27.945.297
İpek Doğal Enerji 27.464.888
Yapı ve Kredi Bank. 20.801.418
Tüpraş 17.225.216
Emlak Konut GMYO 16.542.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:45 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:16:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]