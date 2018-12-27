Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 514.901.617 Garanti Bankası 491.890.636 ASELSAN 295.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 514.901.617
Garanti Bankası 491.890.636
ASELSAN 295.473.555
Koza Madencilik 167.398.390
İş Bankası (C) 157.905.642
Halkbank 146.743.942
Kardemir (D) 118.819.375
Koza Altın 110.859.992
Akbank 98.089.787
Petkim 93.776.664
Flap Kongre Toplantı Hiz. 91.317.914
Gübre Fabrik. 84.532.738
Turkcell 78.745.720
Tüpraş 73.724.560
Ereğli Demir Çelik 72.980.671
Vakıflar Bankası 72.246.261
Bim Mağazalar 65.045.053
TAV Havalimanları 59.595.107
Türk Telekom 58.011.126
İpek Doğal Enerji 54.825.802
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Koza, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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