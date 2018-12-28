Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 587.635.740 Türk Hava Yolları 412.204.879 Halkbank 167.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 587.635.740
Türk Hava Yolları 412.204.879
Halkbank 167.922.977
Koza Madencilik 167.891.637
ASELSAN 143.314.506
Kardemir (D) 118.664.557
İş Bankası (C) 114.037.007
Şişe Cam 107.431.734
Koza Altın 79.073.885
Akbank 77.983.204
Bim Mağazalar 68.752.419
Ereğli Demir Çelik 68.038.301
Petkim 63.274.681
Vakıflar Bankası 60.318.504
İpek Doğal Enerji 56.511.704
Tüpraş 53.158.076
Flap Kongre Toplantı Hiz. 50.834.668
Turkcell 47.964.685
Türk Telekom 44.505.395
İhlas Gayrimenkul 44.176.519
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:43 Kaynak: AA

Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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