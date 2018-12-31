Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 212.528.628 Garanti Bankası 190.499.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 212.528.628
Garanti Bankası 190.499.554
Gersan Elektrik 172.074.080
Işıklar Enerji Yapı Hol. 142.632.160
İş Bankası (C) 134.566.780
Şişe Cam 121.947.496
ASELSAN 110.702.768
Halkbank 85.645.012
Koza Madencilik 74.661.780
Kardemir (D) 71.156.304
Ereğli Demir Çelik 71.053.639
Akbank 63.318.969
İpek Doğal Enerji 52.232.474
Vakıflar Bankası 52.184.555
Petkim 49.263.291
Koza Altın 48.871.440
Turkcell 48.033.109
Bim Mağazalar 46.699.542
Emlak Konut GMYO 39.393.356
Tüpraş 34.522.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:49 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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