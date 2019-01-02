Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.894.331 Garanti Bankası 549.003.329 Halkbank 198.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|661.894.331
|Garanti Bankası
|549.003.329
|Halkbank
|198.374.260
| Kardemir (D)
|177.255.467
|ASELSAN
|171.087.727
|Akbank
|157.680.229
| İş Bankası (C)
|154.519.646
|Vakıflar Bankası
|153.024.549
|Petkim
|139.309.488
| Koza Madencilik
|116.994.755
|Türk Telekom
|100.446.848
|Turkcell
|83.121.429
|Ereğli Demir Çelik
|81.849.895
|Emlak Konut GMYO
|71.323.836
| Bim Mağazalar
|66.957.433
|Koç Holding
|61.906.809
|Tüpraş
|60.930.861
|Sabancı Holding
|60.919.613
| Ford Otosan
|58.187.540
| Yapı ve Kredi Bank.
|54.956.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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