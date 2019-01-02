Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.894.331 Garanti Bankası 549.003.329 Halkbank 198.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.894.331
Garanti Bankası 549.003.329
Halkbank 198.374.260
Kardemir (D) 177.255.467
ASELSAN 171.087.727
Akbank 157.680.229
İş Bankası (C) 154.519.646
Vakıflar Bankası 153.024.549
Petkim 139.309.488
Koza Madencilik 116.994.755
Türk Telekom 100.446.848
Turkcell 83.121.429
Ereğli Demir Çelik 81.849.895
Emlak Konut GMYO 71.323.836
Bim Mağazalar 66.957.433
Koç Holding 61.906.809
Tüpraş 60.930.861
Sabancı Holding 60.919.613
Ford Otosan 58.187.540
Yapı ve Kredi Bank. 54.956.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Euroleague'de 16. Hafta, Anadolu Efes - Bayern Münih Maçıyla Başlayacak Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti

İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:37:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]