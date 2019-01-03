Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 962.804.532 Garanti Bankası 606.513.400 ASELSAN 273.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|962.804.532
|Garanti Bankası
|606.513.400
|ASELSAN
|273.591.657
|Halkbank
|244.381.424
|Akbank
|202.493.578
| Koza Madencilik
|194.733.811
|Türk Telekom
|172.315.805
| Kardemir (D)
|165.210.552
|Vakıflar Bankası
|163.799.150
|Ereğli Demir Çelik
|155.454.210
| İş Bankası (C)
|151.581.152
|Koza Altın
|147.472.286
|Petkim
|138.248.652
| Yapı ve Kredi Bank.
|134.797.007
| Bim Mağazalar
|110.565.752
|Tüpraş
|100.806.747
|İpek Doğal Enerji
|80.496.632
|Turkcell
|79.018.918
|Koç Holding
|62.667.556
|Soda Sanayii
|53.029.276
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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