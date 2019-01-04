Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.696.334 Türk Hava Yolları 808.994.446 Akbank 347.040.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 880.696.334
Türk Hava Yolları 808.994.446
Akbank 347.040.214
Halkbank 259.346.058
ASELSAN 219.698.454
Kardemir (D) 203.626.725
Vakıflar Bankası 171.029.541
Ereğli Demir Çelik 158.872.205
Koza Madencilik 130.607.260
Petkim 117.017.537
Türk Telekom 111.180.381
İş Bankası (C) 107.532.706
Bim Mağazalar 105.332.666
Tüpraş 94.648.385
Koza Altın 91.867.252
Yapı ve Kredi Bank. 79.982.118
T.S.K.B. 71.656.155
Turkcell 58.954.076
Emlak Konut GMYO 56.303.901
Koç Holding 53.306.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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