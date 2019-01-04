Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.696.334 Türk Hava Yolları 808.994.446 Akbank 347.040.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|880.696.334
|Türk Hava Yolları
|808.994.446
|Akbank
|347.040.214
|Halkbank
|259.346.058
|ASELSAN
|219.698.454
| Kardemir (D)
|203.626.725
|Vakıflar Bankası
|171.029.541
|Ereğli Demir Çelik
|158.872.205
| Koza Madencilik
|130.607.260
|Petkim
|117.017.537
|Türk Telekom
|111.180.381
| İş Bankası (C)
|107.532.706
| Bim Mağazalar
|105.332.666
|Tüpraş
|94.648.385
|Koza Altın
|91.867.252
| Yapı ve Kredi Bank.
|79.982.118
|T.S.K.B.
|71.656.155
|Turkcell
|58.954.076
|Emlak Konut GMYO
|56.303.901
|Koç Holding
|53.306.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA
Anadolu Efes'ten Rahat Galibiyet: 92-77
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti