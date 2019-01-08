Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 781.618.566 Türk Hava Yolları 519.866.157 Akbank 451.466.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|781.618.566
|Türk Hava Yolları
|519.866.157
|Akbank
|451.466.373
|Kardemir (D)
|285.637.135
|Halkbank
|229.380.989
|Vakıflar Bankası
|217.874.073
|Petkim
|199.219.199
|Tüpraş
|193.554.699
|Aselsan
|180.803.466
|Ereğli Demir Çelik
|133.369.079
|Türk Telekom
|119.641.326
|Koza Madencilik
|105.401.499
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.124.387
|Turkcell
|102.242.640
|İş Bankası (C)
|100.848.726
|İpek Doğal Enerji
|99.592.995
|Koza Altın
|90.688.317
|Bim Mağazalar
|88.861.024
|TAV Havalimanları
|74.561.714
|Sabancı Holding
|58.615.322
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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