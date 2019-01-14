Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 760.798.480 Türk Hava Yolları 626.081.199 Akbank 551.966.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|760.798.480
|Türk Hava Yolları
|626.081.199
|Akbank
|551.966.797
|ASELSAN
|244.540.625
|Halkbank
|223.962.527
|Kardemir (D)
|161.131.481
|Vakıflar Bankası
|156.636.303
|Petkim
|136.745.876
|Ereğli Demir Çelik
|132.297.006
|Odaş Elektrik
|125.126.277
|İş Bankası (C)
|109.037.308
|Tüpraş
|107.734.065
|Koza Altın
|104.600.276
|Yapı ve Kredi Bank.
|95.594.145
|Koza Madencilik
|84.135.916
|Turkcell
|79.064.590
|Polisan Holding
|76.441.972
|Türk Telekom
|74.535.715
|Bim Mağazalar
|60.866.706
|Pegasus
|46.451.654
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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