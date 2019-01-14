Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 760.798.480 Türk Hava Yolları 626.081.199 Akbank 551.966.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 760.798.480
Türk Hava Yolları 626.081.199
Akbank 551.966.797
ASELSAN 244.540.625
Halkbank 223.962.527
Kardemir (D) 161.131.481
Vakıflar Bankası 156.636.303
Petkim 136.745.876
Ereğli Demir Çelik 132.297.006
Odaş Elektrik 125.126.277
İş Bankası (C) 109.037.308
Tüpraş 107.734.065
Koza Altın 104.600.276
Yapı ve Kredi Bank. 95.594.145
Koza Madencilik 84.135.916
Turkcell 79.064.590
Polisan Holding 76.441.972
Türk Telekom 74.535.715
Bim Mağazalar 60.866.706
Pegasus 46.451.654
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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