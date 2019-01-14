Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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THY 2019 Yılında 80 Milyon Yolcu ve 14,1 Milyar Dolar Satış Geliri Hedefliyor