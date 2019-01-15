Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.268.364.586 Garanti Bankası 774.448.726 Akbank 448.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.268.364.586
|Garanti Bankası
|774.448.726
|Akbank
|448.985.508
|Odaş Elektrik
|447.822.878
|Halkbank
|358.760.764
|ASELSAN
|252.156.088
|Petkim
|216.766.862
|Vakıflar Bankası
|210.536.742
|Ereğli Demir Çelik
|196.832.203
| Kardemir (D)
|190.483.247
| Yapı ve Kredi Bank.
|155.538.241
|İpek Doğal Enerji
|154.214.229
| İş Bankası (C)
|149.897.652
| Koza Madencilik
|122.753.257
|Turkcell
|118.105.503
|Tüpraş
|106.308.949
|Sabancı Holding
|83.138.567
|Koza Altın
|82.419.793
|Türk Telekom
|76.789.600
| Polisan Holding
|75.357.665
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:41 Kaynak: AA
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu