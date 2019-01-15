Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.268.364.586 Garanti Bankası 774.448.726 Akbank 448.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.268.364.586
Garanti Bankası 774.448.726
Akbank 448.985.508
Odaş Elektrik 447.822.878
Halkbank 358.760.764
ASELSAN 252.156.088
Petkim 216.766.862
Vakıflar Bankası 210.536.742
Ereğli Demir Çelik 196.832.203
Kardemir (D) 190.483.247
Yapı ve Kredi Bank. 155.538.241
İpek Doğal Enerji 154.214.229
İş Bankası (C) 149.897.652
Koza Madencilik 122.753.257
Turkcell 118.105.503
Tüpraş 106.308.949
Sabancı Holding 83.138.567
Koza Altın 82.419.793
Türk Telekom 76.789.600
Polisan Holding 75.357.665
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Akbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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