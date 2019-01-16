Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
17 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.450.443 Türk Hava Yolları 1.388.269.032 Akbank 628.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.392.450.443
|Türk Hava Yolları
|1.388.269.032
|Akbank
|628.408.703
|Vakıflar Bankası
|589.704.733
|Halkbank
|493.883.138
|ASELSAN
|379.987.667
|Yapı ve Kredi Bank.
|324.470.694
|İş Bankası (C)
|316.383.570
|Türk Telekom
|284.809.102
|Petkim
|234.320.814
|Kardemir (D)
|155.933.896
|Ereğli Demir Çelik
|150.023.049
|Turkcell
|145.896.650
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|133.294.444
|İpek Doğal Enerji
|124.822.588
|Tüpraş
|122.717.019
|Sabancı Holding
|122.014.569
|Zorlu Enerji
|111.109.045
|Koza Altın
|110.880.997
|Bim Mağazalar
|104.397.278
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:38 Kaynak: AA
Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Gran Canaria ile Karşılaşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi