Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.626.169.179 Garanti Bankası 1.613.274.135 Akbank 571.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.626.169.179
Garanti Bankası 1.613.274.135
Akbank 571.201.959
Vakıflar Bankası 544.988.484
Halkbank 514.525.531
Yapı ve Kredi Bank. 457.097.083
İş Bankası (C) 409.374.981
ASELSAN 338.279.648
Türk Telekom 251.274.511
Kardemir (D) 245.216.105
Petkim 193.573.296
Turkcell 175.422.401
Ereğli Demir Çelik 169.964.907
İpek Doğal Enerji 169.482.309
Tüpraş 122.621.819
Koza Madencilik 120.135.417
Emlak Konut GMYO 115.129.337
Koza Altın 101.854.765
Polisan Holding 97.510.076
Sabancı Holding 96.103.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Akbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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