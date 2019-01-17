Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.626.169.179 Garanti Bankası 1.613.274.135 Akbank 571.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.626.169.179
|Garanti Bankası
|1.613.274.135
|Akbank
|571.201.959
|Vakıflar Bankası
|544.988.484
|Halkbank
|514.525.531
| Yapı ve Kredi Bank.
|457.097.083
| İş Bankası (C)
|409.374.981
|ASELSAN
|338.279.648
|Türk Telekom
|251.274.511
| Kardemir (D)
|245.216.105
|Petkim
|193.573.296
|Turkcell
|175.422.401
|Ereğli Demir Çelik
|169.964.907
|İpek Doğal Enerji
|169.482.309
|Tüpraş
|122.621.819
| Koza Madencilik
|120.135.417
|Emlak Konut GMYO
|115.129.337
|Koza Altın
|101.854.765
| Polisan Holding
|97.510.076
|Sabancı Holding
|96.103.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:41 Kaynak: AA
Euroleague'de Anadolu Efes'le Darüşşafaka Karşı Karşıya
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek