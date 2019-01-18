Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.370.502.819 Garanti Bankası 908.560.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.370.502.819
Garanti Bankası 908.560.822
Kardemir (D) 509.132.975
ASELSAN 444.331.150
Akbank 371.893.693
Halkbank 359.020.896
Petkim 308.871.722
Ereğli Demir Çelik 278.132.451
Vakıflar Bankası 256.908.952
Yapı ve Kredi Bank. 247.505.309
Tüpraş 242.611.233
İş Bankası (C) 213.623.986
Türk Telekom 184.557.319
Turkcell 148.765.576
Bim Mağazalar 109.834.264
Koza Altın 90.852.101
Polisan Holding 76.331.341
ICBC Turkey Bank 72.744.495
Vestel 71.379.199
Gersan Elektrik 69.298.613
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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