Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.370.502.819 Garanti Bankası 908.560.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.370.502.819
|Garanti Bankası
|908.560.822
|Kardemir (D)
|509.132.975
|ASELSAN
|444.331.150
|Akbank
|371.893.693
|Halkbank
|359.020.896
|Petkim
|308.871.722
|Ereğli Demir Çelik
|278.132.451
|Vakıflar Bankası
|256.908.952
|Yapı ve Kredi Bank.
|247.505.309
|Tüpraş
|242.611.233
|İş Bankası (C)
|213.623.986
|Türk Telekom
|184.557.319
|Turkcell
|148.765.576
|Bim Mağazalar
|109.834.264
|Koza Altın
|90.852.101
|Polisan Holding
|76.331.341
|ICBC Turkey Bank
|72.744.495
|Vestel
|71.379.199
|Gersan Elektrik
|69.298.613
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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