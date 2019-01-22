Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.185.116.607 Garanti Bankası 1.110.707.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.185.116.607
|Garanti Bankası
|1.110.707.060
| Kardemir (D)
|502.081.650
|Akbank
|425.218.005
|Vakıflar Bankası
|420.632.898
| Yapı ve Kredi Bank.
|394.928.620
|Petkim
|371.273.558
|ASELSAN
|328.273.034
|Türk Telekom
|258.637.234
|Halkbank
|233.573.537
| İş Bankası (C)
|222.847.312
|Ereğli Demir Çelik
|221.022.252
| Koza Madencilik
|188.212.358
|Turkcell
|148.339.101
| Sasa Polyester
|112.365.342
|Tüpraş
|109.979.321
|Koza Altın
|89.179.040
| Polisan Holding
|85.234.066
|Gersan Elektrik
|83.428.023
|Pegasus
|76.963.169
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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