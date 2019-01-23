Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.373.407.327 Garanti Bankası 877.052.589 ASELSAN 495.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.373.407.327
|Garanti Bankası
|877.052.589
|ASELSAN
|495.976.508
|Akbank
|445.673.244
|Vakıflar Bankası
|437.337.586
|Yapı ve Kredi Bank.
|398.706.664
|Kardemir (D)
|398.677.165
|Halkbank
|393.051.967
|İş Bankası (C)
|368.988.897
|Petkim
|316.930.971
|Türk Telekom
|274.114.794
|Ereğli Demir Çelik
|258.511.245
|Turkcell
|179.932.031
|Pegasus
|172.733.176
|Tüpraş
|165.522.924
|Vestel
|107.161.637
|Polisan Holding
|97.677.895
|Koç Holding
|91.617.891
|Bim Mağazalar
|80.554.064
|Koza Madencilik
|77.228.823
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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