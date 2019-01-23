Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.373.407.327 Garanti Bankası 877.052.589 ASELSAN 495.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.373.407.327
Garanti Bankası 877.052.589
ASELSAN 495.976.508
Akbank 445.673.244
Vakıflar Bankası 437.337.586
Yapı ve Kredi Bank. 398.706.664
Kardemir (D) 398.677.165
Halkbank 393.051.967
İş Bankası (C) 368.988.897
Petkim 316.930.971
Türk Telekom 274.114.794
Ereğli Demir Çelik 258.511.245
Turkcell 179.932.031
Pegasus 172.733.176
Tüpraş 165.522.924
Vestel 107.161.637
Polisan Holding 97.677.895
Koç Holding 91.617.891
Bim Mağazalar 80.554.064
Koza Madencilik 77.228.823
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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