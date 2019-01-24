Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 992.015.397 Türk Hava Yolları 914.127.247 ASELSAN 641.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 992.015.397
Türk Hava Yolları 914.127.247
ASELSAN 641.952.429
Kardemir (D) 559.867.230
Türk Telekom 485.203.042
Akbank 474.739.402
Petkim 354.052.841
İş Bankası (C) 321.295.586
Vakıflar Bankası 302.649.159
Yapı ve Kredi Bank. 288.353.753
Halkbank 273.340.948
Tüpraş 226.540.692
Ereğli Demir Çelik 207.483.488
Sabancı Holding 146.475.803
Pegasus 133.890.809
Turkcell 125.760.227
ICBC Turkey Bank 113.295.365
Vestel 112.701.036
Odaş Elektrik 108.557.954
Sasa Polyester 97.733.369
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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