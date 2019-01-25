Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 949.054.829 Türk Hava Yolları 701.361.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|949.054.829
|Türk Hava Yolları
|701.361.184
| Kardemir (D)
|567.716.004
|ASELSAN
|394.768.750
|Halkbank
|374.735.954
|Akbank
|336.936.533
|Petkim
|335.652.606
|Türk Telekom
|292.593.091
| Koza Madencilik
|240.625.952
| İş Bankası (C)
|220.551.118
| Yapı ve Kredi Bank.
|198.087.516
|Ereğli Demir Çelik
|196.548.482
|Vakıflar Bankası
|165.147.697
|Turkcell
|155.450.312
|Tüpraş
|144.836.850
|İpek Doğal Enerji
|135.900.391
|Sabancı Holding
|107.954.681
| ICBC Turkey Bank
|100.882.149
|Koç Holding
|99.907.505
|Koza Altın
|99.870.013
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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