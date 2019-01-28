Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.663.458.952 Garanti Bankası 858.121.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.663.458.952
Garanti Bankası 858.121.010
Kardemir (D) 442.654.498
Aselsan 401.661.561
Akbank 359.090.193
Türk Telekom 302.450.129
T. Halk Bankası 279.864.032
Ereğli Demir Çelik 258.156.844
Petkim 248.095.090
İş Bankası (C) 168.043.469
Vakıflar Bankası 141.412.294
ICBC Turkey Bank 134.012.546
Emlak Konut GMYO 130.504.703
Koza Madencilik 129.439.597
Koza Altın 97.259.767
Sabancı Holding 85.686.233
Yapı ve Kredi Bank. 85.467.060
İpek Doğal Enerji 85.125.111
Pegasus 74.140.964
Tüpraş 66.217.728


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Ekonomi
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