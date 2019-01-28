Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.663.458.952 Garanti Bankası 858.121.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.663.458.952
|Garanti Bankası
|858.121.010
|Kardemir (D)
|442.654.498
|Aselsan
|401.661.561
|Akbank
|359.090.193
|Türk Telekom
|302.450.129
|T. Halk Bankası
|279.864.032
|Ereğli Demir Çelik
|258.156.844
|Petkim
|248.095.090
|İş Bankası (C)
|168.043.469
|Vakıflar Bankası
|141.412.294
|ICBC Turkey Bank
|134.012.546
|Emlak Konut GMYO
|130.504.703
|Koza Madencilik
|129.439.597
|Koza Altın
|97.259.767
|Sabancı Holding
|85.686.233
|Yapı ve Kredi Bank.
|85.467.060
|İpek Doğal Enerji
|85.125.111
|Pegasus
|74.140.964
|Tüpraş
|66.217.728
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA
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