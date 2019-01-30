Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.700.313.622 Garanti Bankası 1.188.250.246 ASELSAN 1.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.700.313.622
Garanti Bankası 1.188.250.246
ASELSAN 1.103.678.462
Akbank 532.431.106
ICBC Turkey Bank 512.382.927
Türk Telekom 433.118.228
Halkbank 398.899.514
İş Bankası (C) 370.064.862
Kardemir (D) 349.438.595
Ereğli Demir Çelik 319.996.442
Vakıflar Bankası 313.221.112
Yapı ve Kredi Bank. 255.989.052
Petkim 252.965.231
Koza Madencilik 182.778.872
Tüpraş 171.575.064
Sabancı Holding 155.980.295
Koza Altın 127.045.578
Bim Mağazalar 125.719.338
Turkcell 112.758.258
Sasa Polyester 112.300.431
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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