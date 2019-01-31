Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.453.495.464 Garanti Bankası 1.035.172.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.453.495.464
Garanti Bankası 1.035.172.829
Kardemir (D) 759.173.572
Aselsan 597.306.714
T. Halk Bankası 409.910.637
Türk Telekom 397.551.376
Akbank 367.763.437
Yapı ve Kredi Bank. 337.197.897
Petkim 313.747.233
İş Bankası (C) 308.142.902
Emlak Konut GMYO 285.577.183
Vakıflar Bankası 265.858.139
Koza Madencilik 254.210.506
Ereğli Demir Çelik 245.391.907
Koza Altın 243.839.303
ICBC Turkey Bank 242.193.854
Tüpraş 162.466.820
Turkcell 160.184.219
Enerjisa Enerji 133.347.165
Sabancı Holding 120.839.830
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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