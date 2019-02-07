Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.108.117.357 Garanti Bankası 670.190.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.108.117.357
Garanti Bankası 670.190.431
Ereğli Demir Çelik 410.071.514
Kardemir (D) 358.460.404
İş Bankası (C) 321.647.793
Türk Telekom 283.624.132
Odaş Elektrik 265.996.118
Koza Madencilik 262.264.261
ASELSAN 250.145.514
Akbank 225.738.421
Albaraka Türk 214.161.532
Yapı ve Kredi Bank. 207.202.878
Halkbank 194.759.277
Vakıflar Bankası 182.641.040
Petkim 148.940.988
Emlak Konut GMYO 112.333.886
Tüpraş 111.147.872
Koza Altın 101.111.205
Turkcell 61.722.948
Bim Mağazalar 59.113.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]