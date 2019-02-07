Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.108.117.357 Garanti Bankası 670.190.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.108.117.357
|Garanti Bankası
|670.190.431
|Ereğli Demir Çelik
|410.071.514
| Kardemir (D)
|358.460.404
| İş Bankası (C)
|321.647.793
|Türk Telekom
|283.624.132
|Odaş Elektrik
|265.996.118
| Koza Madencilik
|262.264.261
|ASELSAN
|250.145.514
|Akbank
|225.738.421
| Albaraka Türk
|214.161.532
| Yapı ve Kredi Bank.
|207.202.878
|Halkbank
|194.759.277
|Vakıflar Bankası
|182.641.040
|Petkim
|148.940.988
|Emlak Konut GMYO
|112.333.886
|Tüpraş
|111.147.872
|Koza Altın
|101.111.205
|Turkcell
|61.722.948
| Bim Mağazalar
|59.113.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA
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