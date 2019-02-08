Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 843.692.053 Türk Hava Yolları 746.472.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|843.692.053
|Türk Hava Yolları
|746.472.286
|Ereğli Demir Çelik
|318.301.625
| Kardemir (D)
|314.750.281
|Akbank
|244.782.748
| İş Bankası (C)
|225.747.119
| Koza Madencilik
|222.434.645
|Türk Telekom
|187.879.599
|ASELSAN
|170.784.040
|Vakıflar Bankası
|156.744.282
| Yapı ve Kredi Bank.
|150.903.012
|Koza Altın
|141.177.121
|Petkim
|133.443.979
|Halkbank
|122.188.972
|Tüpraş
|105.644.871
| Beşiktaş Futbol Yat.
|90.767.962
| Albaraka Türk
|71.772.790
|Odaş Elektrik
|70.427.112
|Turkcell
|64.561.130
|Emlak Konut GMYO
|56.109.180
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:54 Kaynak: AA
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