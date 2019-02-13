Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

5 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.660.937.822 Garanti Bankası 793.726.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.660.937.822
Garanti Bankası 793.726.734
İş Bankası (C) 402.584.991
Kardemir (D) 359.675.812
Akbank 312.309.647
Vakıflar Bankası 303.911.097
Halkbank 289.298.352
ASELSAN 288.550.416
Koza Madencilik 267.452.158
Ereğli Demir Çelik 259.624.832
Türk Telekom 224.223.147
Emlak Konut GMYO 223.877.302
Tüpraş 221.840.943
Petkim 199.019.002
Yapı ve Kredi Bank. 172.143.715
Albaraka Türk 137.614.699
Koza Altın 133.394.868
Turkcell 118.981.740
Flap Kongre Toplantı Hiz. 97.589.652
Zorlu Enerji 88.252.360
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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