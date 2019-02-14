Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.286.264 Garanti Bankası 1.076.121.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.152.286.264
|Garanti Bankası
|1.076.121.727
|ASELSAN
|373.360.547
| İş Bankası (C)
|349.636.912
| Kardemir (D)
|336.859.199
|Akbank
|307.913.487
|Vakıflar Bankası
|284.940.716
|Tüpraş
|276.791.047
| Trakya Cam
|264.097.254
|Ereğli Demir Çelik
|259.847.558
| Koza Madencilik
|237.065.257
|Halkbank
|235.093.343
|Türk Telekom
|229.596.173
|Petkim
|209.618.880
| Yapı ve Kredi Bank.
|208.841.126
|Emlak Konut GMYO
|157.401.363
| Albaraka Türk
|152.527.185
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|144.953.477
|Koza Altın
|107.080.714
|Turkcell
|83.452.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:34 Kaynak: AA
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