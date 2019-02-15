Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.401.184.505 Garanti Bankası 770.119.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.401.184.505
Garanti Bankası 770.119.569
Koza Madencilik 384.482.994
Kardemir (D) 375.803.012
ASELSAN 366.119.537
İş Bankası (C) 292.747.145
Vakıflar Bankası 280.035.435
Halkbank 250.571.100
Ereğli Demir Çelik 243.043.554
Akbank 230.667.759
Petkim 196.615.268
Türk Telekom 176.644.302
Emlak Konut GMYO 162.605.552
Tüpraş 150.616.200
Yapı ve Kredi Bank. 133.299.601
Turkcell 105.717.541
Koza Altın 97.734.098
Koç Holding 73.121.067
Bim Mağazalar 64.681.796
Odaş Elektrik 51.805.486
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Koza, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:16:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]