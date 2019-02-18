Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
39 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.299.186.718 Türk Hava Yolları 1.257.442.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.299.186.718
|Türk Hava Yolları
|1.257.442.109
| Kardemir (D)
|389.591.763
|ASELSAN
|312.734.952
|Ereğli Demir Çelik
|286.915.391
| İş Bankası (C)
|230.841.285
| Koza Madencilik
|224.458.565
|Vakıflar Bankası
|220.822.451
|Halkbank
|197.906.370
|Akbank
|193.402.195
|Türk Telekom
|191.413.277
| Yapı ve Kredi Bank.
|190.734.078
|Petkim
|151.173.103
|Koza Altın
|139.039.951
|Emlak Konut GMYO
|96.181.444
|Tüpraş
|93.248.160
|Koç Holding
|82.871.683
|Vestel
|71.684.723
| İhlas Gayrimenkul
|65.330.540
|Turkcell
|62.163.632
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:36 Kaynak: AA
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak