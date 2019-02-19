Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 907.113.321 Garanti Bankası 844.753.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|907.113.321
|Garanti Bankası
|844.753.292
|Ereğli Demir Çelik
|361.646.614
| Kardemir (D)
|333.188.167
|ASELSAN
|316.087.860
|Vakıflar Bankası
|289.635.038
|Türk Telekom
|289.358.003
| Koza Madencilik
|248.640.394
|Akbank
|242.403.539
| İş Bankası (C)
|238.291.691
|Halkbank
|220.460.516
|Petkim
|170.141.781
|Tüpraş
|126.439.412
|Emlak Konut GMYO
|118.086.057
|Koza Altın
|105.468.706
| Yapı ve Kredi Bank.
|94.453.568
|Çemaş Döküm
|73.795.968
|Sabancı Holding
|57.172.256
|Turkcell
|51.089.999
|İpek Doğal Enerji
|47.122.142
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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