Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 898.936.506 Garanti Bankası 799.377.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|898.936.506
|Garanti Bankası
|799.377.799
|Türk Telekom
|362.724.740
|İş Bankası (C)
|311.216.162
|Koza Madencilik
|276.605.939
|ASELSAN
|270.017.359
|Halkbank
|245.651.779
|Akbank
|242.556.068
|Vakıflar Bankası
|234.206.516
|Kardemir (D)
|213.323.624
|Ereğli Demir Çelik
|199.450.600
|Tüpraş
|159.957.815
|Petkim
|148.779.225
|Yapı ve Kredi Bank.
|117.145.083
|Koza Altın
|103.417.926
|Bim Mağazalar
|83.946.010
|Koç Holding
|83.477.915
|Vestel
|82.232.303
|Turkcell
|72.415.625
|Albaraka Türk
|72.096.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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