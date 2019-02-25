Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.084.269.849 Garanti Bankası 833.202.622 Vestel 637.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.084.269.849
Garanti Bankası 833.202.622
Vestel 637.372.767
Kardemir (D) 524.442.800
Aselsan 491.052.493
T. Halk Bankası 367.659.595
Vakıflar Bankası 316.988.493
Petkim 271.924.500
Ereğli Demir Çelik 246.746.842
Akbank 235.391.755
Türk Telekom 227.976.420
İş Bankası (C) 227.587.395
Turkcell 169.188.781
Tüpraş 150.293.070
İhlas Gayrimenkul 146.434.388
Yapı ve Kredi Bank. 139.868.438
Koza Madencilik 138.781.848
Koza Altın 109.738.588
Bim Mağazalar 108.582.347
Doğan Holding 108.000.768


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA

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