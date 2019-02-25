Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.084.269.849 Garanti Bankası 833.202.622 Vestel 637.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.084.269.849
|Garanti Bankası
|833.202.622
|Vestel
|637.372.767
|Kardemir (D)
|524.442.800
|Aselsan
|491.052.493
|T. Halk Bankası
|367.659.595
|Vakıflar Bankası
|316.988.493
|Petkim
|271.924.500
|Ereğli Demir Çelik
|246.746.842
|Akbank
|235.391.755
|Türk Telekom
|227.976.420
|İş Bankası (C)
|227.587.395
|Turkcell
|169.188.781
|Tüpraş
|150.293.070
|İhlas Gayrimenkul
|146.434.388
|Yapı ve Kredi Bank.
|139.868.438
|Koza Madencilik
|138.781.848
|Koza Altın
|109.738.588
|Bim Mağazalar
|108.582.347
|Doğan Holding
|108.000.768
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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