Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 1.038.247.287 Türk Hava Yolları 986.151.602 Garanti Bankası 643.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|1.038.247.287
|Türk Hava Yolları
|986.151.602
|Garanti Bankası
|643.100.848
| Kardemir (D)
|548.911.342
|ASELSAN
|415.801.179
|Vakıflar Bankası
|280.964.346
|Ereğli Demir Çelik
|277.353.236
|Halkbank
|266.090.993
|Petkim
|205.570.224
| İş Bankası (C)
|188.850.957
| Koza Madencilik
|183.196.654
|Akbank
|166.122.640
| İhlas Gayrimenkul
|153.379.441
|Türk Telekom
|151.734.567
|Tüpraş
|150.729.848
| Yapı ve Kredi Bank.
|126.246.447
|Emlak Konut GMYO
|119.719.428
|Turkcell
|104.631.201
| Bim Mağazalar
|91.287.342
|Koza Altın
|64.043.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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