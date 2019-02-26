Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 1.038.247.287 Türk Hava Yolları 986.151.602 Garanti Bankası 643.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 1.038.247.287
Türk Hava Yolları 986.151.602
Garanti Bankası 643.100.848
Kardemir (D) 548.911.342
ASELSAN 415.801.179
Vakıflar Bankası 280.964.346
Ereğli Demir Çelik 277.353.236
Halkbank 266.090.993
Petkim 205.570.224
İş Bankası (C) 188.850.957
Koza Madencilik 183.196.654
Akbank 166.122.640
İhlas Gayrimenkul 153.379.441
Türk Telekom 151.734.567
Tüpraş 150.729.848
Yapı ve Kredi Bank. 126.246.447
Emlak Konut GMYO 119.719.428
Turkcell 104.631.201
Bim Mağazalar 91.287.342
Koza Altın 64.043.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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