Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 955.941.208 Vestel 919.469.956 Garanti Bankası 750.047.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|955.941.208
|Vestel
|919.469.956
|Garanti Bankası
|750.047.104
|ASELSAN
|390.843.023
|Kardemir (D)
|385.087.073
|Halkbank
|279.266.424
|Vakıflar Bankası
|244.864.765
|Akbank
|242.809.544
|Ereğli Demir Çelik
|238.130.719
|Türk Telekom
|232.249.905
|İş Bankası (C)
|224.418.463
|Petkim
|206.689.254
|Yapı ve Kredi Bank.
|171.982.380
|Koza Madencilik
|166.493.886
|Tüpraş
|148.775.799
|Turkcell
|145.570.767
|Bim Mağazalar
|103.678.700
|Koç Holding
|102.535.175
|Emlak Konut GMYO
|96.073.530
|Koza Altın
|85.236.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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