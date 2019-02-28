Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 955.941.208 Vestel 919.469.956 Garanti Bankası 750.047.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 955.941.208
Vestel 919.469.956
Garanti Bankası 750.047.104
ASELSAN 390.843.023
Kardemir (D) 385.087.073
Halkbank 279.266.424
Vakıflar Bankası 244.864.765
Akbank 242.809.544
Ereğli Demir Çelik 238.130.719
Türk Telekom 232.249.905
İş Bankası (C) 224.418.463
Petkim 206.689.254
Yapı ve Kredi Bank. 171.982.380
Koza Madencilik 166.493.886
Tüpraş 148.775.799
Turkcell 145.570.767
Bim Mağazalar 103.678.700
Koç Holding 102.535.175
Emlak Konut GMYO 96.073.530
Koza Altın 85.236.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA

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