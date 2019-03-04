Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 802.806.203 Garanti Bankası 652.498.610 Türk Hava Yolları 514.502.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 802.806.203
Garanti Bankası 652.498.610
Türk Hava Yolları 514.502.903
Kardemir (D) 480.801.674
ASELSAN 382.726.476
Akbank 307.706.222
Vakıflar Bankası 257.204.525
İş Bankası (C) 223.896.807
Koza Madencilik 211.586.228
Vestel 208.152.866
Yapı ve Kredi Bank. 181.708.125
Halkbank 180.189.701
Türk Telekom 144.918.504
Karsan Otomotiv 143.860.156
Ereğli Demir Çelik 131.219.878
Koza Altın 130.231.777
Koç Holding 121.869.075
Tüpraş 101.284.003
Sasa Polyester 84.760.750
Bim Mağazalar 78.506.988
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Borsa İstanbul, Ekonomi
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