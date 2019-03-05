Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.251.701 Garanti Bankası 1.587.388.254 Petkim 569.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.672.251.701
Garanti Bankası 1.587.388.254
Petkim 569.150.818
Akbank 527.908.815
İş Bankası (C) 463.824.648
Kardemir (D) 419.036.531
ASELSAN 324.325.126
Vakıflar Bankası 301.045.884
Halkbank 286.386.814
Ereğli Demir Çelik 196.794.848
Karsan Otomotiv 177.549.297
Türk Telekom 175.860.675
Yapı ve Kredi Bank. 172.716.237
İhlas Gayrimenkul 163.193.143
Koza Madencilik 148.340.404
Koza Altın 136.553.014
Vestel 126.441.563
Tüpraş 124.578.230
Sasa Polyester 124.118.545
Bim Mağazalar 114.035.356
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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