Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.251.701 Garanti Bankası 1.587.388.254 Petkim 569.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.672.251.701
|Garanti Bankası
|1.587.388.254
|Petkim
|569.150.818
|Akbank
|527.908.815
|İş Bankası (C)
|463.824.648
|Kardemir (D)
|419.036.531
|ASELSAN
|324.325.126
|Vakıflar Bankası
|301.045.884
|Halkbank
|286.386.814
|Ereğli Demir Çelik
|196.794.848
|Karsan Otomotiv
|177.549.297
|Türk Telekom
|175.860.675
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.716.237
|İhlas Gayrimenkul
|163.193.143
|Koza Madencilik
|148.340.404
|Koza Altın
|136.553.014
|Vestel
|126.441.563
|Tüpraş
|124.578.230
|Sasa Polyester
|124.118.545
|Bim Mağazalar
|114.035.356
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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