Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.081.827.086 Garanti Bankası 744.877.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.081.827.086
|Garanti Bankası
|744.877.895
| Kardemir (D)
|474.684.104
|Petkim
|442.310.127
|Vestel
|339.216.833
|Akbank
|286.831.060
| İş Bankası (C)
|246.971.754
|ASELSAN
|244.951.519
|Halkbank
|228.946.074
|Vakıflar Bankası
|189.299.651
|Ereğli Demir Çelik
|183.563.672
| Karsan Otomotiv
|180.636.796
|Türk Telekom
|175.062.082
| Koza Madencilik
|169.049.713
| İhlas Gayrimenkul
|145.650.960
| Yapı ve Kredi Bank.
|121.604.702
|Koza Altın
|111.926.876
| Bim Mağazalar
|111.154.406
| Migros Ticaret
|90.430.299
|Turkcell
|84.335.382
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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