Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.081.827.086 Garanti Bankası 744.877.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.081.827.086
Garanti Bankası 744.877.895
Kardemir (D) 474.684.104
Petkim 442.310.127
Vestel 339.216.833
Akbank 286.831.060
İş Bankası (C) 246.971.754
ASELSAN 244.951.519
Halkbank 228.946.074
Vakıflar Bankası 189.299.651
Ereğli Demir Çelik 183.563.672
Karsan Otomotiv 180.636.796
Türk Telekom 175.062.082
Koza Madencilik 169.049.713
İhlas Gayrimenkul 145.650.960
Yapı ve Kredi Bank. 121.604.702
Koza Altın 111.926.876
Bim Mağazalar 111.154.406
Migros Ticaret 90.430.299
Turkcell 84.335.382
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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