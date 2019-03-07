Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.478.521 Garanti Bankası 950.190.366 Petkim 719.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.059.478.521
|Garanti Bankası
|950.190.366
|Petkim
|719.099.796
|Akbank
|462.843.506
|ASELSAN
|408.808.669
| Kardemir (D)
|391.083.989
| İş Bankası (C)
|287.987.293
|Vakıflar Bankası
|225.189.107
|Vestel
|188.608.649
|Halkbank
|186.788.252
|Türk Telekom
|170.452.382
| Bim Mağazalar
|168.321.812
|Ereğli Demir Çelik
|142.959.680
| Yapı ve Kredi Bank.
|133.176.182
| Koza Altın
|130.554.751
|Pegasus
|106.163.088
|Koza Madencilik
|102.315.301
| Karsan Otomotiv
|90.700.938
|Zorlu Enerji
|86.026.795
| İhlas Gayrimenkul
|85.918.421
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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