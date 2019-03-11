Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.442.277 Vestel 680.650.584 Garanti Bankası 489.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.204.442.277
|Vestel
|680.650.584
|Garanti Bankası
|489.852.881
|Petkim
|394.043.606
|Kardemir (D)
|329.687.621
|Akbank
|272.436.606
|ASELSAN
|213.121.274
|İş Bankası (C)
|195.633.472
|Bim Mağazalar
|157.422.530
|Ereğli Demir Çelik
|146.346.873
|Tüpraş
|145.253.550
|Vakıflar Bankası
|134.643.338
|Halkbank
|130.417.388
|Emlak Konut GMYO
|122.747.390
|Koza Madencilik
|111.390.762
|Koza Altın
|87.851.460
|Turkcell
|87.473.917
|Yapı ve Kredi Bank.
|84.943.335
|Türk Telekom
|72.000.139
|Koç Holding
|56.220.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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