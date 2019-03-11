Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.442.277 Vestel 680.650.584 Garanti Bankası 489.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.204.442.277
Vestel 680.650.584
Garanti Bankası 489.852.881
Petkim 394.043.606
Kardemir (D) 329.687.621
Akbank 272.436.606
ASELSAN 213.121.274
İş Bankası (C) 195.633.472
Bim Mağazalar 157.422.530
Ereğli Demir Çelik 146.346.873
Tüpraş 145.253.550
Vakıflar Bankası 134.643.338
Halkbank 130.417.388
Emlak Konut GMYO 122.747.390
Koza Madencilik 111.390.762
Koza Altın 87.851.460
Turkcell 87.473.917
Yapı ve Kredi Bank. 84.943.335
Türk Telekom 72.000.139
Koç Holding 56.220.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor Acun Ilıcalı'nın TV 8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!

2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]