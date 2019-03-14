Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 886.013.917 Garanti Bankası 589.536.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 886.013.917
Garanti Bankası 589.536.320
Kardemir (D) 548.722.079
Akbank 343.510.888
Petkim 340.966.487
Halkbank 257.886.719
İş Bankası (C) 227.296.531
ASELSAN 221.184.551
Emlak Konut GMYO 203.652.166
Ereğli Demir Çelik 182.668.835
Vakıflar Bankası 148.713.648
Koza Madencilik 134.795.786
Vestel 128.847.971
Koza Altın 105.125.302
Türk Telekom 83.254.356
Yapı ve Kredi Bank. 75.925.816
Tüpraş 75.435.700
Bim Mağazalar 72.623.170
Turkcell 58.845.218
Doğan Holding 52.372.725
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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