Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 730.824.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|730.824.926
|Türk Hava Yolları
|437.297.800
|Petkim
|202.464.424
|Garanti Bankası
|200.122.077
|Vestel
|198.578.328
|Koza Madencilik
|147.929.497
|Yapı ve Kredi Bank.
|138.852.652
|Emlak Konut GMYO
|126.835.647
|Aselsan
|121.546.543
|İş Bankası (C)
|110.599.321
|T. Halk Bankası
|81.641.596
|Türk Telekom
|79.550.982
|Akbank
|77.326.143
|Turkcell
|74.675.857
|Ereğli Demir Çelik
|74.023.818
|Vakıflar Bankası
|66.757.726
|Bim Mağazalar
|49.413.492
|Albaraka Türk
|41.914.052
|Koza Altın
|40.016.780
|ICBC Turkey Bank
|39.536.509
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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