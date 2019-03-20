Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.146.451.028 Türk Hava Yolları 1.126.050.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.146.451.028
|Türk Hava Yolları
|1.126.050.479
|Garanti Bankası
|533.999.127
|Petkim
|511.352.808
|Vestel
|278.956.048
|Koza Madencilik
|252.539.820
|ASELSAN
|238.080.272
|Akbank
|227.317.289
|İş Bankası (C)
|221.808.482
|Halkbank
|215.891.038
|Emlak Konut GMYO
|214.707.726
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.977.327
|Ereğli Demir Çelik
|172.412.230
|Turkcell
|155.250.172
|Bim Mağazalar
|149.178.737
|Türk Telekom
|135.350.094
|Vakıflar Bankası
|128.771.487
|Koza Altın
|112.084.860
|Albaraka Türk
|88.329.825
|Tüpraş
|63.158.716
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:08 Kaynak: AA
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