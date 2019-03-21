Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 643.677.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|643.677.867
|Kardemir (D)
|423.930.755
|Garanti Bankası
|422.899.332
|Akbank
|199.338.927
|Koza Madencilik
|193.849.013
|İş Bankası (C)
|137.334.810
|T. Halk Bankası
|120.828.598
|Petkim
|113.731.413
|Vestel
|93.132.437
|Turkcell
|92.958.393
|Türk Telekom
|81.843.588
|Aselsan
|79.504.107
|Vakıflar Bankası
|71.314.510
|Ereğli Demir Çelik
|61.628.980
|Emlak Konut GMYO
|57.113.981
|Tüpraş
|54.210.697
|Bim Mağazalar
|51.453.950
|Yapı ve Kredi Bank.
|43.958.669
|Koza Altın
|39.614.295
|Şekerbank
|34.994.035
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:44 Kaynak: AA
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