Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası834.565.688 Türk Hava Yolları703.494.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası834.565.688
Türk Hava Yolları703.494.254
Kardemir (D)425.848.451
Petkim258.319.097
Akbank217.782.463
İş Bankası (C)193.117.412
Vakıflar Bankası167.064.641
Aselsan155.760.695
Yapı ve Kredi Bank.151.949.136
T. Halk Bankası144.464.871
Koza Madencilik140.673.400
Emlak Konut GMYO109.168.941
Ereğli Demir Çelik78.032.811
Bim Mağazalar73.741.435
Vestel72.880.550
Türk Telekom71.459.965
Turkcell62.414.268
Tüpraş53.969.891
Koç Holding47.086.241
Verusa Holding42.038.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]