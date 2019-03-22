Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.583.025.210 Türk Hava Yolları 1.263.715.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.583.025.210
|Türk Hava Yolları
|1.263.715.831
|Kardemir (D)
|961.203.880
|Akbank
|525.742.977
|Petkim
|455.422.804
|İş Bankası (C)
|388.846.362
|Halkbank
|300.800.959
|Vakıflar Bankası
|285.382.370
|ASELSAN
|265.661.125
|Koza Madencilik
|242.594.344
|Yapı ve Kredi Bank.
|236.148.427
|Emlak Konut GMYO
|187.129.497
|Ereğli Demir Çelik
|181.742.922
|Türk Telekom
|179.662.257
|Bim Mağazalar
|175.457.157
|Turkcell
|137.972.416
|Vestel
|129.293.969
|Arçelik
|109.063.645
|Tüpraş
|108.002.032
|Koç Holding
|89.995.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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