Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.639.328.249 Türk Hava Yolları 1.344.883.989 Akbank 739.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.639.328.249
Türk Hava Yolları 1.344.883.989
Akbank 739.077.980
Kardemir (D) 607.527.787
Petkim 443.089.574
İş Bankası (C) 390.432.394
Ereğli Demir Çelik 281.891.199
Vakıflar Bankası 256.272.789
Halkbank 235.889.741
Yapı ve Kredi Bank. 233.310.150
ASELSAN 232.512.934
Türk Telekom 211.624.661
Vestel 197.182.961
Tüpraş 170.510.616
Turkcell 162.777.690
Emlak Konut GMYO 130.452.001
Koza Madencilik 124.959.970
Bim Mağazalar 122.883.940
Sabancı Holding 98.715.807
Koza Altın 97.357.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:49 Kaynak: AA

Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:08:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]