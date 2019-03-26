Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.474.003.366 Türk Hava Yolları 1.081.566.982 Akbank 645.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.474.003.366
|Türk Hava Yolları
|1.081.566.982
|Akbank
|645.696.482
|Kardemir (D)
|524.485.106
|Petkim
|370.526.821
|İş Bankası (C)
|315.750.961
|Türk Telekom
|288.430.098
|Ereğli Demir Çelik
|281.492.913
|Koza Madencilik
|271.520.520
|Tüpraş
|251.130.006
|ASELSAN
|244.991.502
|Halkbank
|233.911.927
|Vestel
|212.094.390
|Turkcell
|198.322.072
|Vakıflar Bankası
|194.365.733
|Yapı ve Kredi Bank.
|171.535.278
|Bim Mağazalar
|141.054.566
|Koç Holding
|127.801.183
|Emlak Konut GMYO
|104.215.209
|Sabancı Holding
|98.950.180
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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