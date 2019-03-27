Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.346.259.728 Türk Hava Yolları 1.009.379.404 Akbank 736.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.346.259.728
Türk Hava Yolları 1.009.379.404
Akbank 736.330.298
Kardemir (D) 541.394.513
İş Bankası (C) 479.754.585
ASELSAN 453.051.216
Petkim 451.199.707
Ereğli Demir Çelik 450.246.746
Tüpraş 443.345.971
Turkcell 356.528.420
Vakıflar Bankası 319.308.241
Halkbank 317.528.705
Yapı ve Kredi Bank. 262.837.610
Bim Mağazalar 248.798.159
Vestel 218.803.340
Emlak Konut GMYO 211.053.847
Türk Telekom 199.606.830
Koç Holding 192.908.117
Sabancı Holding 155.493.035
Koza Altın 130.519.981
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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