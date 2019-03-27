Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.346.259.728 Türk Hava Yolları 1.009.379.404 Akbank 736.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.346.259.728
|Türk Hava Yolları
|1.009.379.404
|Akbank
|736.330.298
|Kardemir (D)
|541.394.513
|İş Bankası (C)
|479.754.585
|ASELSAN
|453.051.216
|Petkim
|451.199.707
|Ereğli Demir Çelik
|450.246.746
|Tüpraş
|443.345.971
|Turkcell
|356.528.420
|Vakıflar Bankası
|319.308.241
|Halkbank
|317.528.705
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.837.610
|Bim Mağazalar
|248.798.159
|Vestel
|218.803.340
|Emlak Konut GMYO
|211.053.847
|Türk Telekom
|199.606.830
|Koç Holding
|192.908.117
|Sabancı Holding
|155.493.035
|Koza Altın
|130.519.981
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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