Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.559.992.697 Türk Hava Yolları 1.306.882.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.559.992.697
|Türk Hava Yolları
|1.306.882.254
| Kardemir (D)
|621.750.187
|Akbank
|566.702.925
|Halkbank
|429.029.199
| İş Bankası (C)
|340.645.955
|Petkim
|325.601.926
|Vakıflar Bankası
|279.701.695
|ASELSAN
|211.467.000
|Ereğli Demir Çelik
|194.926.706
| Koza Madencilik
|166.101.336
| Bim Mağazalar
|166.038.391
|Tüpraş
|153.322.590
| Yapı ve Kredi Bank.
|132.105.183
|Türk Telekom
|127.186.360
|Turkcell
|111.220.832
|Koç Holding
|106.173.191
|Vestel
|94.888.742
|Koza Altın
|92.514.138
|Sabancı Holding
|85.386.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:43 Kaynak: AA
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu