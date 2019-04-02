Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.153.771.861 Türk Hava Yolları 867.085.651 Halkbank 645.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.153.771.861
|Türk Hava Yolları
|867.085.651
|Halkbank
|645.851.599
|Akbank
|377.615.335
| Kardemir (D)
|312.654.018
|Ereğli Demir Çelik
|264.387.824
|ASELSAN
|218.148.181
|Petkim
|216.220.965
|Vakıflar Bankası
|212.705.925
| İş Bankası (C)
|200.536.915
|Tüpraş
|170.376.173
| Yapı ve Kredi Bank.
|164.184.464
|Türk Telekom
|154.037.223
|Turkcell
|140.831.388
|Sabancı Holding
|139.004.046
| Koza Madencilik
|99.362.629
| Bim Mağazalar
|94.773.952
| Karsan Otomotiv
|93.614.480
|Koç Holding
|83.457.711
|Vestel
|79.139.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01 Kaynak: AA
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