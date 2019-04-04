Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.519.150.854 Garanti Bankası 1.144.137.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.519.150.854
|Garanti Bankası
|1.144.137.068
|Halkbank
|721.846.456
|Akbank
|572.559.966
|Kardemir (D)
|378.165.597
|Vakıflar Bankası
|336.813.313
|İş Bankası (C)
|281.499.834
|Petkim
|253.388.200
|Ereğli Demir Çelik
|216.781.116
|Yapı ve Kredi Bank.
|216.218.109
|ASELSAN
|210.198.685
|Turkcell
|182.947.170
|Koza Madencilik
|156.523.381
|Tüpraş
|150.652.974
|Koza Altın
|143.014.473
|Türk Telekom
|135.787.966
|Emlak Konut GMYO
|94.564.265
|Bim Mağazalar
|91.480.848
|Sabancı Holding
|73.861.178
|Koç Holding
|67.841.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA
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