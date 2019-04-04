Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı