Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.519.150.854 Garanti Bankası 1.144.137.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.519.150.854
Garanti Bankası 1.144.137.068
Halkbank 721.846.456
Akbank 572.559.966
Kardemir (D) 378.165.597
Vakıflar Bankası 336.813.313
İş Bankası (C) 281.499.834
Petkim 253.388.200
Ereğli Demir Çelik 216.781.116
Yapı ve Kredi Bank. 216.218.109
ASELSAN 210.198.685
Turkcell 182.947.170
Koza Madencilik 156.523.381
Tüpraş 150.652.974
Koza Altın 143.014.473
Türk Telekom 135.787.966
Emlak Konut GMYO 94.564.265
Bim Mağazalar 91.480.848
Sabancı Holding 73.861.178
Koç Holding 67.841.507
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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